Cesarete bak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, komşusu olan kadını WhatsApp uygulaması üzerinden defalarca rahatsız ettiği öne sürülen Armağan Boyraz şikayet üzerine tutuklandı. Zanlının komşusuna “Seni yalamak istiyorum”, “Sabaha kadar sevişmek istiyorum” diyerek cinsel tacizde bulunduğu belirtildi. Zanlı Armağan Boyraz, cinsel taciz suçlamasıyla dün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 3 gün ek tutuklama kararı verilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Okan Keskin; zanlının, 2025 yılı Tem-muz ayı içerisinde, telefonunun WhatsApp uygulaması üzerinden, L.T.’ye, “Seni yalamak istiyo-rum, seninle sabaha kadar sevişmek istiyorum” şeklinde mesajlar atarak cinsel taciz suçunu işle-diğini açıkladı. Polis, zanlının telefondan engellenmesi üzerine, müştekinin yanına giderek yine rahatsız ettiğini anlattı. Polis, önceki gün yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklandığını kaydetti.

“Asıl ben şikayetçiyim”

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkemede söz alan zanlı, “Yalan söylüyor, asıl ben o kadından şikayetçiyim” iddiasında bulundu. Mahkeme; zanlı-nın 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.