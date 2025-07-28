Bölgeye renk katacak

Yarım asrı aşkın bir süredir her yıl gerçekleştirilen 63’üncü Geleneksel Mehmetçik Üzüm Festivali yarın başlıyor. Üretimin, kültürün ve kardeşliğin buluştuğu büyük festivali 3 Ağustos’a kadar sürecek.

Festival boyunca; halk dansları gösterileri, konserler, spor etkinlikleri düzenlenecek, yerli üretici stant-ları kurulacak ve geleneksel tatlar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Voleybol, güreş turnuvası, mini duatlon ve tavla yarışmalarıyla sportif ruh ön planda olacak.

Mehmet Tayyareci Üzüm Sokağı’nda; analizleri yapılmış yerli ürünlerle üreticiler, kadın emeğiyle hayat bulan KeçAda ve KozAda ürünleri, Lefkara dokumaları ve doğal tatlar ziyaretçilerle buluşacak.

Tüm etkinlikler ücretsiz olacak.

Ünlü sanatçı Melek Mosso, etkileyici sahne performansıyla festival coşkusuna ortak olacak.

Halk Dansları Festivali de düzenlenecek

Mehmetçik Üzüm Festivali kapsamında bu yıl 8’incisi düzenlenen Altın Salkım Uluslararası Halk Dans-ları Festivali, kültürlerin dansla buluştuğu unutulmaz gecelere ev sahipliği yapacak.

İspanya, Polonya, Slovakya ve Türkiye’den ekiplerin katılımıyla düzenlenecek Altın Salkım Uluslararası Halk Dansları Festivali süresince, konuk ekiplerin yanı sıra Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Dansları Ekipleri de sahne alarak.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu Mehmetçik Üzüm Festivali’nin yalnızca bir eğlence etkinliği olmadığını, bu festivalin bir halkın toprağına, üretimine, kültürüne ve kimliğine duyduğu bağlılığın güçlü bir simgesi olduğunu kaydetti.

Amaçlarının yerel üreticileri, esnafı, kültürlerini ve sosyal birlikteliklerini destekleyen sürdürülebilir bir yapı oluşturmak olduğunu belirten Tuğlu, “Çünkü biliyoruz ki kalkınma halkla birlikte ve halk için olur.” dedi.

Bu topraklara, üreticilere, kültüre ve gençlere yönelik sorumluluk hissettiğini ifade eden Tuğlu, festiva-lin bölgenin kimliğini dünyaya tanıtmak, köyleri kültürle buluşturmak ve Kıbrıs Türk halkının sesini daha gür duyurmak için önemli bir araç olduğunu kaydetti.

