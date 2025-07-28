Devamı gelmeli

Abdullah SUİÇMEZ

Kuzey Kıbrıs’ta şiddet, uyuşturucu, hırsızlık ve trafik suçlarının artması nedeniyle denetimlerine hız veren polis, hafta sonunda sadece 5 saatlik bir sürede 917 kişiye ceza kesti. Polis, ülkede kaçak yaşayanları da gözaltına alarak, mahkemeye çıkarmak üzere hücreye götürdü. Polisin, geniş bir kadro ile gerçekleştirdiği operasyonlar vatandaşları memnun etti.

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de eş zamanlı olarak denetim yapıldı. Polisin 22.00-02.00 saatleri arasında yürüttüğü denetimler kapsamında; eğlence mekanları, gece kulüpleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler, işçi lojmanları, pansiyonlar, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ve trafikte araçları ile seyir halinde olan sürücüler kontrol edildi.

Ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilenler ve alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edilen kişiler tutuklandı.

Trafik denetimleri kapsamında 5 bin 251araçsürücüsü kontrol edildi.

Çeşitli trafik suçlarından toplam 917sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 122araç ise trafikten men edildi ve 3 sürücü de tutuklandı.

Lefkoşa’da kaçaklar yakalandı

Lefkoşa’da trafik denetimlerinde 524 sürücü denetlendi, 129’u rapor edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; Lefkoşa’daki denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, gece kulüpleri, işçi lojmanları ve halkın yoğun bulunduğu alanlar kontrol edildi.

Denetimlerde, ülkede yasal statüsü bulunmayan ve izinsiz ikamet ettiği belirlenen iki kişi ile sarhoşluk nedeniyle çevreye rahatsızlık veren dört kişi tutuklandı.

Trafik kontrollerinde ise 524 sürücü kontrol edildi, 129 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. 12 araç trafikten men edilirken, bir sürücü tutuklandı.

Gazimağusa’da 202 kişi hakkında yasal işlem

Gazimağusa’da yapılan asayiş denetimlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından 609 araç sürücüsü kontrol edildi; 202 sürücü hakkında çeşitli trafik suçlarından yasal işlem başlatılırken, bir araç trafikten men edildi.

Girne’de iki kişi tutuklandı

Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde de asayiş yönünden olumsuzluk yaşanmadı.

Trafik denetimlerinde toplam bin 865 sürücü kontrol edilirken, 226 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, 26 araç trafikten men edildi ve iki sürücü tutuklandı.

Güzelyurt’ta 51 sürücüye yasal işlem

Güzelyurt’ta yapılan denetimlerde de asayiş yönünden olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin kontrol ettiği 693 araç sürücüsünden 51’i çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Bir araç trafikten men edildi.

İskele’de bin 560 araç kontrol edildi

İskele’deki asayiş denetimlerinde de herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, trafik ekipleri tarafından kontrol edilen bin 560 sürücüden 309’u çeşitli trafik suçları nedeniyle rapor edildi.

82 araç trafikten men edildi.

Tüm bölgelerde işlenen trafik suçları

Süratli araç kullanmak: 237

Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak: 26

Sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak: 4

Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak: 5

Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak: 60

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 105

Muayenesiz araç kullanmak: 48

Sigortasız araç kullanmak: 36

Trafik levha ve işaretlerine uymamak (seyir halinde): 19

Kamu işletme izninde (T) belirtilen şartlara uymamak: 4

Tehlikeli sürüş yapmak: 1

Polisin “Dur” emrine uymamak: 1

Diğer trafik suçları: 371