Rekor onda

Lefkoşa’da gerçekleştirilen kontrollerde ülkede izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen zanlılar Serkan Öz-demir ve Ayobami Rekiya Akinoluwa tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Serkan Özdemir’in 16 yıldır ülkede kaçak yaşam sürdüğü açıklandı. Nijeryalı Ayobami Rekiya Akinoluwa’nın ise 29 Kasım 2024 tarihinden itibaren ülkede izinsiz kaldığı belirtildi. Zanlılar hakkında 3 gün ek tutuklama kararı verilir-ken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis; 26 Temmuz 2025 tarihinde Lefkoşa’da gerçekleştirilen rutin kontroller esnasında zanlıların ülke-de yasal statüleri olmadan bulunduklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis; zanlı Serkan Özdemir’in 12 Haziran 2009 tarihinden itibaren toplamda 5 bin 888 gündür, yani yaklaşık 16 yıldır, KKTC'de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis memuru; zanlı Ayobami Rekiya Akinoluwa’nın ise 29 Kasım 2024 tarihinden itibaren 240 gündür ülkede kaçak durumda olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın henüz çok yeni olduğunu vurgulayan polis, her ikisinin de ülkede izinsiz bulundukları süre boyunca nerede kaldıkları; çalışıp çalışmadıkları veya herhangi bir yasa dışı faaliyette bulunup bulunmadıklarının araştırılacağını ifade etti. Polis; zanlıların ilk etapta 3 gün süreyle polis nezaretinde tutuklu kalmalarını talep etti. Polis; aynı zamanda, zanlılar hakkında ihraç işlemlerinin de başlatıldığını mahkemeye aktardı.

Mahkeme; talep edilen süreyi onaylayarak, zanlılar hakkında 3 gün ek tutukluluk kararı verdi.