‘Bunu başarmalıyız’

Özlem ÇİMENDAL



Eski müzakereci, emekli büyükelçi Osman Ertuğ, KKTC’nin bugüne kadar tanınamadığını, ancak bundan sonrası için çalışılması gerektiğini söyledi.

Diyalog’a konuşan Ertuğ şunları kaydetti:

“Harekattan hemen sonra KKTC’yi ilan etmedik, geçici ve otonom yönetimlerimiz oldu. 2 Ağustos 1975’te nüfus mübadelesi sonrası bugünkü coğrafya oluştu ve tescillendi. Biz iyi niyet gösterdik ve federasyonu da kabul ettik ve bu yapı için mücadele ettik. Bugüne kadar hep sözde eşitlik söylemi olduğu için bir anlaşmaya varılamadı. 1983’te KKTC’nin ilanından sonraki süreçte istediğimiz noktaya gelebildik mi? Hayır. Bu cumhuriyet istediği noktaya geldi mi? Henüz o tanınma noktasına ulaşamadık. Türkiye’nin tanıması ve KKTC’nin bekasını, devamını sağlaması bizim için çok önemli. BM ve Güvenlik Konseyi üyelerinin yanlış tutumu ve Rum-Yunan lobisinin adaletsiz yaklaşımları bu tanınmayı engelliyor. Tabii ki olumlu gelişmeler de olmuştur. İslam İşbirliği Teşkilatı’na ve Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci statülerimiz büyük başarıdır. KKTC’nin tanınması yolunda önemli adımlardır. Bir gün uluslararası toplumda da kabul göreceğiz.”

Geçmişini, tarihini bilmeyen toplum olmaz

Osman Ertuğ, geçmişte yaşananların herkes tarafından bilinmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

“Rumlar lobi faaliyetleri ile bu kararları empoze etmeyi sürdürüyor. Bizim de KKTC olarak kendi lobi yani aydınlatma faaliyetlerimizi yükseltmemiz gerekiyor. Bunu tüm haklılığımız ile dünyaya anlatmalıyız. Rumlar kendilerine müttefik arıyor topraklarını kiralıyorlar. Sözde hükümet olmayı kullanarak üsler veriyorlar. Bunları aşacak yolları bulmalıyız. İçteki sorunlarımıza da çözüm bulmalıyız. Devlet ile hükümet birbiri ile karıştırılmamalı. Halkımız ekonomik koşulların sağlanamaması ve diğer pek çok sorunu eleştiriyor. Devleti sorumlu tutuyor. Devlet ile hükümetler birbirinden ayrıdır. Bunun ayrımını bilmeliyiz. Devlet olgusunun değerini düşürmemeliyiz. Geçtiğimiz günlerde Diyalog Gazetesi’nde yayımlanan bir haber çok ilgilimi çekti, kutlarım. Bugün toplumun ve gençlerin çoğunluğu 15 Temmuz Yunan cuntasının darbesinden habersiz. Geçmişini, tarihini bilmeyen bir toplum, KKTC’nin haklı davasına nasıl sahip çıkacak. İçte de dışta da çok çalışmamız gerekiyor.”