Endişe edilecek bir durum yok

Dışişleri Bakanlığı, İran ve Körfez ülkelerinde bulunan vatandaşları uyararak, güvenli bölgelerde kalmalarını, yerel makamların açıklama ve uyarılarını yakından takip etmelerini tavsiye etti.

Acil durumlarda, bölgedeki KKTC Temsilciliklerinin irtibat numaralarına ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi’nin 24 saat hizmet veren hattı 05338514006 aracılığıyla yetkililere ulaşılabileceğine işaret edildi.

Açıklamada, turistik amaçla Dubai’de bulunan 37 kişilik KKTC vatandaşının sağlık durumlarının iyi olduğu ve güvenlikleri açısından endişe edecek bir durum bulunmadığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran’a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonla ilgili yazılı açıklamasında, bölgedeki güvenlik ortamının hassas ve kırılgan bir aşamaya girdiğine işaret edildi

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile eşgüdüm halinde ve bölgedeki KKTC Temsilcilikleri tarafından yakından ve dikkatle takip edildiği kaydedildi.



Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2026, 01:53