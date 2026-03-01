Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'a yönelik saldırıları "esefle" karşıladıklarını, İran'ın da Körfez ülkelerine yönelik füze saldırılarını "kabul edilemez" bulduklarını söyledi.

Erdoğan, AKP'nin İstanbul İl Teşkilatı İftarında bölgedeki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İran'a yönelik İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun "kışkırtmalarıyla başlayan Amerika-İsrail saldırılarından derin üzüntü ve endişe" duyduklarını söyledi.

"İran'ın egemenliğini açıkça ihlal etme yanında dost ve kardeş İran halkının huzuruna kasteden sabahki saldırıları esefle karşılıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı şekilde her ne sebeple olursa olsun Körfez'deki kardeş ülkelerimize yönelik İran'ın füze ve dron saldırılarını da kabul edilemez buluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sağduyu ve aklıselim hakim olmaz, diplomasiye alan açılmazsa bölgemiz bir ateş çemberine sürüklenme riskiyle karşı karşıyadır" uyarısını yapan Erdoğan, "Daha fazla kanın akmaması, bölgemizin daha büyük acılar yaşamaması için başta İslam dünyası olmak üzere tüm aktörlerin acilen harekete geçmesi gerekiyor" dedi. Erdoğan, "Eş zamanlı olarak önce ateşkesin tesisi ardından da müzakere masasına dönülmesi için diplomatik çabaları" hızlandıracaklarını da sözlerine ekledi.

