Şüphe ele verdi

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Pirhan’da trafik kazası yapan Ö.Y. isimli zanlının şüpheli hareketleri üzerine, zanlının üzerinde ve araçta arama yapan polis, uyuşturuculu kağıtlarla, sigara ele geçirdi. Zanlı dün tutukluluk talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Sadi Sadisönmez, 27 Şubat’ta, saat 20.20’de, zanlı Ö.Y.’nin, Pirhan’da, aracıyla trafik kazası geçirdiğini ve şüpheli hareketler sergilemesi nedeniyle üzerinde ve aracında bir arama gerçekleştirildiğini ifade etti.

Polis arama sonucunda 2 adet sentetik cannabinoid türü uyuşturucu içeren kağıt ile bir adet uyuşturuculu sigara ele geçirdiklerini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

