Hedef rejim

ABD Başkanı Donald Trump, günlerce devam eden uyarılardan sonra bölgedeki askeri hazırlıkları tamamlayarak dün İran’a yönelik saldırı emrini verdi. ABD’nin yanı sıra İsrail de İran’ın değişik hedeflerine saldırı düzenledi. Trump dün gece yaptığı açıklamada İran lideri Hamaney’in öldürüldüğünü duyurdu,

İran yönetimi ise bölgedeki ABD üslerine ve İsrail’e yönelik füzelerle saldırdı.

Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) peş peşe patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Dubai’de bir otelin saldırılardan etkilendiği ve alevler içinde kaldığı görüldü.

Gerilim savaşa dönüştü

ABD ile İran arasında aylardır süren gerilim dün sabah saatlerinde sıcak çatışmaya dönüştü. Saat 09.30 sıralarında İsrail hava sahasını uçuşlara kapattı, ülke genelinde sirenler çaldı ve halka sığınaklara gitmeleri yönünde uyarı yapıldı.

Okullar tatil edilirken, ordu vatandaşlara evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, İran’a yönelik saldırılara yaklaşık 200 savaş uçağının katıldığını ve aralarında füze rampaları ile hava savunma sistemlerinin bulunduğu yaklaşık 500 hedefin vurulduğunu açıkladı.

İran'da ilkokula saldırı

ABD ve İsrail'inortak operasyonunda İran'ın güneyine düzenlenen bir hava saldırısında en az 85 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi. İran haber ajansı Tasnim, saldırıda Hürmüzgan eyaletinde bir ilkokulun vurulduğunu ve okulun saldırının doğrudan hedefi olduğunu bildirdi.

201 kişi öldü

İran Kızılayı'nın açıklamasına göre, ABD ve İsrail tarafından ülke genelinde 24 noktayı hedef alan saldırılar sonucunda 201 kişi öldü, 747 kişi ise yaralandı. İran basını, Devrim Muhafızları'na bağlı Besic Güçleri'nden üç kişinin saldırılarda hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hamaney'in gelini ve damadı öldürüldü

İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney’in resmi konutunun İsrail-ABD hava saldırılarında vurulduğu bildirildi.

İran haber portalı Sabrin News tarafından yayımlanan uydu görüntülerinde, Tahran'da Beyt-e Rehbari olarak bilinen ve yüksek güvenlikli bir yerleşke olan bölgenin tamamen yıkıldığı görüldü.

Tahran Belediye Meclisi'nin bir üyesinin aktardığına göre, saldırılarda Hamaney'in gelini ve damadı hayatını kaybetti.

Bakan da hayatını kaybetti

Reuters’a konuşan kaynaklar, İran Savunma Bakanı Emir Nasırzadeh ile Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur’un İsrail saldırılarında öldürüldüğünü iddia etti.

ABD’nin desteğiyle düzenlendiği belirtilen saldırılarda Tahran, İsfahan, Kum, Kereç, Tebriz ve Kirmanşah’ta patlamalar meydana geldiği, güneyde bazı bakanlık binalarının da hedef alındığı öne sürüldü.

ABD üsleri hedef alındı

Bu arada ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Tahran’ın başlattığı misilleme dalgası Körfez’e yayıldı. İran'a ait füzeler ABD'nin altı ülkedeki askeri üslerini hedef aldı. Bölge genelinde güvenlik alarmı en üst seviyeye çıkarıldı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik geniş çaplı saldırılarının ardından Tahran yönetimi misilleme başlattı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’i ve Ortadoğu’daki ABD üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla vurduğunu duyurdu. Körfez ülkelerinde patlamalar duyulurken bazı ülkeler hava sahalarını geçici olarak kapattı.

