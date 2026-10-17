İhbar doğru çıktı

Ömer KADİROĞLU

Girne’de bir öğrenci evine ihbar üzerine baskın düzenleyen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, satışa hazır toplam bir kilogram hintkeneviri ile hassas terazi ele geçirdi. Operasyon kapsamında tutuklanan ve ülkede öğrenci oldukları öğrenilen M.B. ile B.B., dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Ahmet Bayram, mahkemede soruşturmayla ilgili olguları aktardı. Bayram, dün akşam alınan ihbar üzerine zanlı M.B.’nin kaldığı daireye operasyon düzenlendiğini, aramaların sabaha kadar sürdüğünü belirtti.

Zanlı M.B.’nin yatak odasında 365 gram paketlenmiş hintkeneviri ele geçirildiğini kaydeden Bayram, devam eden aramalarda yarım kilogram hintkeneviri ile paketlenmiş 135 gram hintkeneviri ve bir adet hassas terazi bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın henüz çok yeni olduğunu belirten Bayram, aranan şahıslar ve alınması gereken emareler bulunduğuna dikkat çekerek zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

“Arkadaşımın olayla bağlantısı yok”

Söz hakkı alan zanlı M.B., tutukluluk süresine itirazı olmadığını belirtirken, arkadaşı B.B.’nin olayla bağlantısı bulunmadığını savundu. M.B., söz konusu uyuşturucu maddeleri olay günü aldığını da mahkemeye söyledi.

Diğer zanlı B.B. ise sigara bile içmediğini ifade ederek M.B. ile ev arkadaşı olduklarını öne sürdü.

Yargıç Mine G. Serden, soruşturmanın henüz çok yeni olduğuna dikkat çekerek her iki zanlının da 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2026, 10:21