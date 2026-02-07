İhraç işlemi başladı

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Nijerya uyruklu H.D.T.,(E-26) N.W. (K-24) ve S.A.G.(K-27) Lefko-şa’da Göç İdaresi Merkezi ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde tespit edildi. KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; 5 Ocak 2026 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Lefko-şa’da Göç İdaresi Merkezi ekipleri tarafından Girne Caddesi üzerinde gerçekleştirilen kontroller esna-sında tespit edildiklerini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlılar H.D.T., N.W. ve S.A.G.’nin 30 Kasım 2025 tarihinden itibaren toplam 67 gün boyunca KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis memuru; zanlıların tespit edilmelerinin ardından tutuklandıklarını ve meseleyle ilgili soruşturma başlatıldığını mahkemeye aktardı.

Zanlıların ihraç edilebilmeleri için gerekli resmi yazışmaların başlatıldığını belirten polis, ayrıca KKTC’de hangi amaçla bulunduklarının da soruşturma kapsamında araştırılacağını ifade etti.

Polis, soruşturma amaçlı zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlılar hakkında talep edilen ek süreyi onayladı.

