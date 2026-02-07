Yönetim çaresiz

Rum Yönetimi’nin, aşırı tüketildiği gerekçesiyle binalara verilen suyun yüzde 10’luk bölümünü kesme kararı kamuoyunda ciddi tepkilere neden olmaya devam ediyor.

Alithia’nın “Batı Lefkoşa Dayanamaz… Yüzde 10 Kesinti ile Batı Bölgeleri 3-4 Gün Susuz Kalacak” başlıklı haberine göre Lefkoşa Kazası Yerel Yönetim Otoritesi (EOA) Genel Müdürü Konstantinos Parmaklis Lefkoşa’nın Rum kesiminin Batı bölümünün 3-4 günde bir su alabileceğine dikkat çekti.

Parmaklis dün RİK’e yaptığı açıklamada “Kesinti olması halinde Lefkoşa’daki bazı bölgeler bir gün su alacak bir gün almayacak, burada risk yok. Bazı bölgeler dayanamayacak. Tseri’deki eski bir pompa istasyonuna bağımlı olan Lefkoşa’nın Batı bölgesi gibi yerler dayanamayacak. Dört günde bir su alacak. Kaos yaşanacak” dedi.

Politis ise “Su Yönetimine Toplu Saldırı” başlıklı haberinde 2026’da yüzde 10 su kesintisi kararından sonra Rum yönetimine, su yönetimiyle ilgili siyasi eleştiriler yapılmakta olduğuna dikkat çekti.

Habere göre DİSİ ve Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ülkedeki su krizinin hat safhada olduğuna dikkat çekerek birkaç ay sonra yaz sezonunun başlayacağını hatırlattı. Su şebekelerinin tamiri için yerel yönetimlere daha fazla mali destek verilmesi gerektiğine dikkat çeken Dimitriu tarım ve hayvancılık sektörünün halen su sorunu yaşadığına vurgu yaptı.

Limasol Kazası EOA’dan Yannis Çuloftas, Limasol’a iki seyyar deniz suyu arıtma tesisi montajında büyük gecikme yaşandığını belirtti. Çuloftas, yaz sezonunda Limasol’un, diğer kentlere göre daha büyük sorun yaşayacağına işaret ederek yeni deniz suyu arıtma tesisinin montajı konusunda tarih veren Rum Su İşleri Dairesi’ne güvenmediklerini söyledi.

