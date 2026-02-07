İki ayda yargı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında çeşitli türlerde uyuşturucu maddeyle yakalanan F.B. isimli zanlı, yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Sadi Sadisönmez; 27 Ocak’ta zanlının ikametgahında uyuşturucu madde bulundurulduğuna dair güvenilir bilgi aldıklarını ve bu bilgi üzerine gerekli yasal izinlerin temin edilerek söz konusu adrese operasyon düzenlendiğini belirtti. Polis, zanlının ikametgahında yapılan detaylı aramalarda evin farklı bölümlerine gizlenmiş halde toplam 67 adet extacy türü uyuşturuculu hap, 10 adet sentetik cannabinoid içeren kağıt, yaklaşık 20 gram metamfetamin ile bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin tespit edilerek emare alındığını mahkemeye aktardı.

Sadisönmez, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin zanlının tasarrufunda bulunduğunu, zanlının suçüstü haliyle tutuklandığını ve olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gerekli ifadelerin alındığını, emarelerin analiz için ilgili birimlere gönderildiğini söyledi. Polis, soruşturma süresince zanlının ifadesinin alındığını, olayla bağlantılı başka bir şahsa rastlanmadığını ve dosyanın tamamlandığını kaydetti.

Polis memuru; zanlının daha önce de benzeri uyuşturucu meselelerinden dolayı teminata bağlı yargılandığını belirterek, serbest kalması halinde yeniden suç işleme ihtimalinin bulunduğunu ifade etti. Bu gerekçelerle zanlının tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme; aktarılan olgular, suçun ciddiyeti ve zanlının daha önce benzeri suçlardan teminata bağlı olması hususlarını dikkate alarak, F.B.’nin 2 ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.