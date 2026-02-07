Soruşturma derinleşti

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Balalan Balıkçı Barınağı bölgesinde düzenlenen Sahil Kalkanı Operasyonu’nda yüklü miktarda sigara kaçakçılığı yaptıkları tespit edilerek tutuklanan H.K.(E-31), Z.B.(E-21), G.E.(E-21), S.C.(E-28), A.B.(E-55), İ.Ş.(E-50), M.K.(E-41), F.M.(E-20), M.A.(E-35), M.G.G.(E-55) ve İ.Ç.(E-50) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Türkiye’ye götürülmek üzere 40 milyon TL değerinde 12 bin 500 karton elektronik sigara tütünü ile 500 karton sigarayı tekneye yüklerken yakalanan 11 zanlı hakkında 4 gün ek tutukluluk kararı verildi.

Özel Soruşturma Şube Amirliği Ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan zanlıların bağlantılarının araştırıldığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 4 Şubat saat 20.15’te, Balalan Sahili’nde gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye’den botla gelen İ.Ç. ve M.G.’nin, diğer zanlılarla kıyıda buluştuktan sonra, Mercedes Van araç içerisinde bulunan 12 bin 500 karton elektronik sigara ve 500 karton sigarayı tekneye yüklerken suçüstü tespit edildiklerini açıkladı. Polis, yapılan araştırmada M.G.G. ile İ.Ç.’nin kullanımlarındaki tekneye ile onaylanmış liman olmayan Balalan Balıkçı Barınağı bölgesindeki deniz sahilinden karaya çıktıklarının tespit edildiğini kaydetti.

12 telefon, 2 araç emare alındı

Polis, operasyon kapsamında yalnızca kaçak ürünlerin değil, sigaraların yüklendiği tekne, KT 528 ve HP 146 plakalı iki araç ve toplam 12 adet cep telefonunun da emare alındığını söyledi.

Polis, zanlılar M.G., M.A. ve M.K.’nin gönüllü ifade verdiğini kaydetti.

Polis memuru, ayrıca olayla bağlantılı olduğu düşünülen bir kişinin daha arandığını açıkladı.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların TC ve KKTC bağlantılarının araştırıldığını kaydeden polis, emare alınan cep telefonlarının DATA İnceleme Şubesine gönderileceğini kaydetti.

Polis memuru, inceleme sonucu yeni zanlıların tespit edilme olasılığı olduğunu belirtti. Polis memuru, zanlıların serbest kalması halinde aranan şahıslara etki edebileceklerini belirterek, 4 gün ek süre talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlılar hakkında 4 gün ek tutukluluk kararı verdi.