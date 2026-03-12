‘Barıştan yanayız’

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde önceki dönem milletvekilleri, MYK üyeleri ve parti üyeleri ile düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Türkiye’nin İran krizindeki tutumunun net olduğunu belirterek, “Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır. Çatışmanın değil, diplomasinin tarafındadır. Artık bölgemizde gözyaşları dinsin, çatışmalar dursun, sulh ve sükun hakim olsun istiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı, İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki saldırılarını eleştirerek, bölgedeki gerilimin ekonomi ve küresel güvenlik üzerinde ciddi etkiler yarattığını vurguladı. Erdoğan, Türkiye’nin çatışma yerine diplomasi, kaos yerine istikrar ve düşmanlaştırma yerine yakınlaştırma yönünde hareket ettiğini ifade etti.

Erdoğan, “Türkiye olarak, ellerin tetikten çekilmesi, ateşkesin sağlanması, müzakere masasına tekrar dönülmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Alev daha fazla büyümeden, daha fazla can yanmadan yangını söndürmenin derdindeyiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Türkiye’nin birlik ve beraberliğe sarılarak karşılaştığı krizleri aşacağını ve bölgede daha aydınlık bir ufuk beklendiğini söyledi.

