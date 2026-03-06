Hastanede hayatını kaybetti

İstanbul Fatih’te dün saat 12.30 sularında 33 yaşındaki Semiha Deniz boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Emrah Deniz tarafından çocuklarının okuduğu Vedide Baha Pars Ortaokulu ve Emin Ali Yaşin İlkokulu ortasındaki sokakta silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan Semiha Deniz hayatını kaybetti.

Tanık olan öğretmenler, Emrah Deniz’in önce Semiha Deniz’i darp etmeye çalıştığını ancak etraftaki kadın velilerin Semiha Deniz’i koruduklarını anlattı.

Emrah Deniz'in Semiha Deniz'in çocuklarını da ölümle tehdit ettiği ve Semiha Deniz'in öldürülmeden önce çevresindeki veli kadınlara "Çocuklarımı okuldan siz alın" dediği öğrenildi. Emrah Deniz, bu sırada Semiha Deniz’in çantasını alıp uzaklaştıktan sonra çantayı yere attı. Semiha Deniz, yere saçılan eşyalarını toplamaya çalışırken Emrah Deniz tarafından başından silahla vuruldu.

Olaya öğretmenler, veliler ve öğrenciler şahit oldu. Tanıkların verdikleri bilgilere göre Emrah Deniz, yakalanarak gözaltına alındı.

‘Can güvenliğimiz yok’

Yaşananlara tanıklık eden öğretmenler, okulda bulunan öğrencilerin bu durumdan oldukça kötü etkilendiklerini ifade ettiler. Gazetemize konuşan öğretmenlerden biri ise şu ifadeleri kullandı: “Can güvenliğimiz yok. Ne öğrencilerin ne velilerin ne de öğretmenlerin...” İki gün önce okullarda birçok öğretmenin Fatma Nur Çelik öğretmen için iş bıraktığı ve protestolara katıldığını ancak iki gün sonra yine bir kadının ölümünün gerçekleştiğini söyleyerek, “Devlet doğrudan kadınları korumalı. Hakkında uzaklaştırma kararı olan erkeğin okulun çevresinde ne işi var?” diyerek tepki gösterdi.

