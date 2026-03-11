‘Örnek biz ülkeyiz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dini azınlık temsilcileriyle düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin farklı inançların barış içinde bir arada yaşadığı bir ülke olduğunu vurguladı.

Erdoğan, savaşların, çatışmaların ve ayrışmaların gündemi belirlediği bir dönemde iftar programının birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdiğini ifade etti. Anadolu topraklarının medeniyetlerin buluştuğu ve farklı inançların kaynaştığı bir coğrafya olduğunu belirten Erdoğan, cami, kilise ve sinagogların yan yana varlığının bu kültürü gösterdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, “Bu toprakların mayasında birlikte yaşama kültürü, ruhunda karşılıklı saygı ve hafızasında kardeşlik vardır. Yaradılanı yaradandan ötürü sevebilmek esas meseledir. İnsanları ırk, mezhep veya meşreplerine göre ötekileştirmek kimsenin hakkı değildir” dedi.

Erdoğan, Türkiye’ye yönelik uluslararası eleştirilerin haksız olduğunu ve Türkiye’nin herkesin din ve vicdan özgürlüğüne sahip olduğu, cemaatlerin kendi kurumlarını sürdürebildiği ve karşılıklı saygının hakim olduğu bir ülke olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı, dünya genelinde artan ayrımcılık, nefret söylemi ve İslam düşmanlığının hem vatandaşları hem de bir arada yaşama kültürünü tehdit ettiğini ifade ederek, Türkiye’nin her türlü ayrımcılığa karşı mücadele ettiğini belirtti. DAEŞ benzeri ibadethanelere saygısı olmayan yapılara müsamaha gösterilmeyeceğini söyleyen Erdoğan, antisemitizmin de kabul edilemez bir suç olduğunu dile getirdi. Erdoğan, konuşmasını, “Hedefimiz açıktır: Bu topraklarda yaşayan herkesin kendini eşit, özgür ve güvende hissettiği bir Türkiye’yi hep birlikte inşa ettik, inşa edeceğiz” sözleriyle tamamladı.

