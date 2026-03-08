İBB davası başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan dava yarın başlayacak. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 407 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyeti tarafından Silivri'deki Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonları binasında 9 Mart'ta başlanacak yargılamada, nisan sonuna kadar pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe olmak üzere haftanın dört günü duruşma görülmesi planlanıyor.

Duruşmada, öncelikle sanıkların kimlik tespitlerinin yapılması ve suçlamaları içeren iddianame özetinin okunması, ardından savunmaların alınması bekleniyor.

Belirlenen günlerde saat 10.00 itibarıyla başlaması planlanan duruşmaya girecek sanık, tanık, müşteki, avukat, basın mensubu ve izleyicilere görevlilerce giriş kartı verilecek.

Salona sanıklar, avukatlar ve müştekiler alındıktan sonra basın mensupları ve izleyiciler girebilecek.

Suçlamalar neler?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı ihbar eden, Hazine ve Maliye, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman bakanlıkları ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı ise suçtan zarar gören sıfatıyla yer alıyor.

O isimlerden biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu.

İddianamede İBB görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, "örgütün kurucusu ve lideri" olarak tanımlanıyor. İmamoğlu'nun 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar şöyle:

- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

- Rüşvet

- Suç gelirlerinin aklanması

- Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık

- Kişisel verilerin kaydedilmesi

- Kişisel verileri ele geçirme ve yayma

- Suç delillerini gizleme

- Haberleşmenin engellenmesi

- Kamu malına zarar verme

- Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

- İrtikap

- İhaleye fesat karıştırma

- Çevrenin kasten kirletilmesi

- Vergi Usul Kanunu'na muhalefet

- Orman Kanunu'na Muhalefet

- Maden Kanunu'na muhalefet

Tutuklu sanıklar Fatih Keleş, Murat Ongun ve Adem Soytekin, başka suçtan tutuklu Hüseyin Gün ve firari sanık Murat Gülibrahimoğlu ile tutuksuz sanık Ertan Yıldız, iddianamede "örgüt yöneticisi" olarak gösteriliyor.

