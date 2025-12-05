Market arabasıyla taşıdı

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan 75 kilogram altın ve gümüş çalıp İngiltere'ye kaçan katip Erdal Timurtaş hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi.

Şüphelinin çift anahtarla girilen kasaya nasıl ulaştığı araştırılırken, çaldıklarını market arabasıyla çıkarken görüntüleri ortaya çıktı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emanet kasasında gerçekleşen 50 kilogram gümüş ve 25 kilogram altının (yaklaşık değeri 147 milyon lira) çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Adli emanetten market arabasıyla çalındığı anlaşılan altınların, göçmen kaçakçılığına yönelik bir operasyon sırasında ele geçirilen altınlar olduğu belirlendi.

Adalet Bakanlığı, Büyükçekmece ve Adalar Adliyesindeki olayları incelemek üzere 4 başmüfettiş görevlendirdi.

İki olayda toplam iki kişi tutuklandı, yurt dışına kaçan 2 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Altınların çalındığı anların görüntüsü ortaya çıktı

Emanet bürosundan çalınan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı hırsızlık anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, şüpheli Erdal Timurtaş’ın market arabasıyla emanet bürosuna girdiği, içerideki değerli eşyaları araca doldurduğu ve ardından çıkış kapısından çıktığı görüldü.

Emanet odasında çift anahtar sistemi

Emanet odasında bulunan kasa anahtarının sadece Büyükçekmece Adalet Sarayı'nda uzun yıllar emanet büroda memur olarak çalışan Kemal D.'de olduğu öğrenildi.

İddiaya göre, emanet odasının anahtarı ise hem Kemal D.'de hem de Erdal Timurtaş'da vardı. Timurtaş'ın adliyede hizmetli memur olarak çalıştığı öğrenildi.

Emanet odasında çift anahtar sistemi olduğu ve iki ayda bir denetim yapıldığı öğrenildi.

Son denetim 2 Ekim'de yapıldı.

Kırmızı bülten talebi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından firari şüpheli Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi. Talep, Adalet Bakanlığı’na iletildi.

Bağlantılı olduğu kişiler araştırılacak

Şüphelilerin bağlantılı olduğu ve iletişime geçtiği diğer kişilerin araştırılacağı ve soruşturmanın derinleştirileceği bilgisine de ulaşıldı.

Şüphelinin parayı nasıl ve nerede kullandığına dair herhangi bir açıklama yapılmazken tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen diğer şüpheli Kemal D., tutuklandı.

