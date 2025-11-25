Görüşmeler yapılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u resmi törenle karşıladı.

Erdoğan, iki ülke arasında savunma sanayiinde müşterek projeleri daha da çeşitlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bunun yanında nükleer güç santrali kurulması konusunda da ilgili kurumlarımız arasında görüşmeler sürüyor" dedi.

Lee'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lee'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Lee'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, iki ülkenin milli marşları çalındı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Birbirlerine heyetlerini takdim eden Erdoğan ve Lee, merdivenlerde Türkiye ve Güney Kore bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un huzurunda iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı.

Erdoğan ve Lee Jae Myung, imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

Savunma sanayinde müşterek projeler çeşitlenecek

Erdoğan şunları söyledi:

“Stratejik ortağımız Güney Kore ile bugüne kadar savunma sanayinde de önemli projelere imza attık. Altay Tankı projemiz bunun en başarılı örneklerinden biri. Milli tanklarımızın ordumuza teslimi biliyorsunuz geçtiğimiz ay başladı. Bu alandaki müşterek projeleri daha da çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız ikili görüşmede savunma sanayine yönelik bundan sonraki süreçte birçok adımları Güney Kore ile atabileceğimizi konuştuk. Bunun yanında nükleer güç santrali kurulması konusunda da ilgili kurumlarımız arasında görüşmeler sürüyor. Az önce Kore Elektrik Şirketi ile Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptını önemli bir adım olarak görüyorum. Güney Kore ile terörle mücadele konusunda da hemfikiriz.”

Stratejik ortaklıkta kararlıyız

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ise konuşmasında, Türkiye ve Güney Kore arasındaki işbirliği alanlarına değinerek, "Yenilenebilir enerji ve yapay zeka dahil ileri bilim ve teknoloji alanlarında da stratejik ortak girişimlerin derinleştirilmesine kararlıyız" dedi.

Lee, "Sinop Nükleer Santrali Projesi'nde de aralarındaki müzakere ve değerlendirme sürecinin sorunsuz ilerlemesi için iki hükümetin gerekli bilgi ve desteğini göstereceği konusunda mutabık kaldı" diye konuştu. Güney Kore'nin ileri nükleer teknoloji ve güvenli işletme konusundaki yüksek kapasitesinin, Türkiye'nin nükleer enerji geliştirme sürecine somut katkılar sunmasını temenni eden Lee, biyoteknoloji alanında Türkiye'nin yerli üretim konusunda yürüttüğü projeye Koreli şirketlerin katılımından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Lee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye'nin Orta Doğu'da barışı teşvik etme çabalarını büyük takdirle karşıladığını vurgulayarak, ülkesinin Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla yaptığı çalışmaları son derece anlamlı bulduğunu söyledi.



Erdoğan, Lee ve eşi onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve eşi Kim Hye-kyung onuruna yemek verdi. Yemeğe, Kore gazileri de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, gazilerle yakından ilgilendi.

