Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Kiminle konuşursam konuşayım Güney Kıbrıs’tan şikayet ediyorlar. Yani şöyle bir sıkıntı var. Avrupa Birliği ve Türkiye 400 milyondan fazla insanın kade-rini ilgilendiren, sinerji alanının bir grup insan tarafından rehin alınması meselesi." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılımının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fidan, AB ülkeleriyle ayrı ayrı ilişkilerin iyi ilerlediğine değinerek, " NATO Bakanlar Konseyi'nde şöyle bir baktım, Avrupa Birliği ülkesi olan bir iki ülke hariç hepsiyle gerçekten ilişkilerimiz fevkalade. Herkes kendi ticaretini, ekonomisini, istikrarını, güvenliğini daha da ileri taşımak peşinde." ifadelerini kullandı. "Kiminle konuşursam konuşayım güneyden şikayet ediyorlar. Yani şöyle bir sıkıntı var. Avrupa Birliği ve Türkiye 400 milyondan fazla insanın kaderini ilgilendiren, sinerji alanının bir grup insan tarafından rehin alınması meselesi." diyen Fidan, hiç kimsenin stratejik düşünce açısından bunu kabul etmeyece-ğini dile getirdi.

Fidan, muhataplarının bunu yakından gördüğünü ve bu konuları uygun zamanda uygun bir dille ifade ettiğini belirterek, AB'de birçok konunun oy birliğiyle ele alınmasının suistimal edildiğine dikkati çekti.

Bakan Fidan, "Burada mühim olan Türkiye'nin dış politikada kimsenin eline koz vermeden topu da kendi tarafında tutmadan yoluna devam etmesi." dedi.

Ticareti etkiliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadeniz'de gemilere yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin DE konuş-tu.

Fidan, "Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesindeki gemilere yönelik saldırılar seyir güvenliğini ihlal ediyor, ticareti etkiliyor." dedi.

Fidan, ayrıca gemilere yapılan saldırıların savaşın coğrafyasının genişlediğini gösterdiğini belirtirken, “Bu çok korkutucu” diye konuştu.



Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2025, 09:50