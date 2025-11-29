Savaş ve şiddeti reddediyoruz

Papa 14. Leo Ankara ve İstanbul’daki ziyaretlerinin ardından, Bursa’nın İznik ilçesine giderek, İznik Gölü Bazilikası Ören Yeri'nde düzenlenen ayine katıldı. Ayinde yaptığı konuşmada, Birinci İznik Konsili’nin tarihî ve dini önemine vurgu yapan Papa, günümüzde şiddet ve çatışmalarla yaralanan insanlığa barış ve uzlaşı mesajı verdi. Papa 14. Leo, “Din hiçbir zaman savaş, şiddet veya köktencilik için kullanılmamalıdır. Fanatizm ve zorbalığın dini araç olarak kullanılmasını kesin bir dille reddediyoruz” ifadelerini kullandı. 40 dakika süren ayinin ardından kendisine verilen hediyeleri kabul eden Papa 14. Leo, daha sonra helikopterle İstanbul’a giderek, Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'ne giriş yaptı.

Bartholomeos da katıldı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti kapsamında Bursa’nın İznik ilçesine giderek, Hristiyanlık tarihinin en önemli toplantılarından biri olan Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü törenine katıldı. Törene Fener Rum Patriği Bartholomeos ve diğer kilise yetkilileri de hazır bulundu.

Papa 14. Leo’yu taşıyan helikopter, İznik Gölü'nde su çekilmesiyle 2014 yılında ortaya çıkan batık Aziz Neophytos Bazilikası ören yeri üzerinde havadan tur attı. Kalıntıların bulunduğu bölgeyi havadan inceleyen Papa’nın bu anları, geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Bölgede hava, kara ve denizden alınan güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Vatikan liderini karşılamak için toplanan bazı vatandaşlar, “Hoş geldin Leo XIV” yazılı pankartlar açtı.

Helikopterden indikten sonra Papa 14. Leo, batık bazilikanın bulunduğu alanda düzenlenen ayine katıldı. Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümünde, İznik Gölü kenarındaki Aziz Neophytos Bazilikası'nda 20 din adamı ile 40 dakika süren ayine katılan Papa 14'üncü Leo, daha sonra buradaki ören yerinde oluşturulan müzeyi ziyaret etti.

Barış ve uzlaşı mesajı verdi

Ayinde yaptığı konuşmada, Birinci İznik Konsili’nin tarihî ve dini önemine vurgu yapan Papa, günümüzde şiddet ve çatışmalarla yaralanan insanlığa barış ve uzlaşı mesajı verdi. Papa 14. Leo, “Din hiçbir zaman savaş, şiddet veya köktencilik için kullanılmamalıdır. Fanatizm ve zorbalığın dini araç olarak kullanılmasını kesin bir dille reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

Papa, konuşmasında ayrıca Fener Rum Patriği Bartholomeos’a, ayini düzenleme ve anma kararını alma sürecindeki katkıları için teşekkür etti. Uzlaşma, birlik ve barış mesajlarını yineleyen Papa, tüm Hristiyan mezheplerinin bir araya gelmesinin tarihî önemini de vurguladı.

Coğrafi işaretli ürünleri hediye edildi

Bu arada Papa 14. Leo'ya, Bursa'nın coğrafi işaretli ürünleri zeytin ve zeytinyağı, kestane, kestane şekeri ile armut armağan edildi. Vatikan Devlet Başkanı'na, Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'yı Uludağ'dan aşağıya doğru bir "cennet tasviri" üslubuyla gösteren, Bursa ipeğinden yapılmış Nusret Çolpan çizimi bir minyatür de takdim edildi. Minyatüre ise hayran kaldığı bildirilen Papa 14. Leo'ya, kentin coğrafi işaretli ürünleri ve Bursa'yla ilgili bir sunum da yapıldı. Verilen bilgileri dikkatle dinleyen Papa'nın, Bursa halkına teşekkür ettiği öğrenildi.

Ayinin tamamlanmasının ardından Papa 14. Leo, tekrar İstanbul’a hareket etti. Papa’nın Türkiye programının ardından 30 Kasım Pazar günü Lübnan’ın başkenti Beyrut’a geçmesi bekleniyor.