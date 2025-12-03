Büyük skandal

Güney Kıbrıs’ta tatil yaparken hayatını kaybeden 76 yaşındaki Michael Graley isimli

İngiliz turistin kalbinin otopsi yapılırken “ortadan kaybolduğu” iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre; İngiliz turist Michael Graley, bacağında kramp girmesi nedeniyle Paralimni’deki bir hastaneye gittiği sırada sadece yaşamını yitirdi. Eşi Yvonne, doktorun odadan çıkarak eşinin öldüğünü söylediğini aktardı.

Kıbrıs’ta yapılan otopsinin ardından Graley’in cesedi İngiltere’ye gönderildi.

Ancak ölüm raporunda herhangi bir ölüm nedeni yer almadığı görüldü.

Yetkililer, Michael’ın kalbinin çıkarıldığını ve bu nedenle ölüm nedeninin belirlenemediğini aileye bildirdi.

Yvonne, durumu “Çok şok oldum. Korkunçtu” sözleriyle anlattı. 47 yaşındaki kızları Hayley ise ailenin öfkeli olduğunu ve açıklama talep ettiklerini söyledi.

Naaşı gönderildi

Politis gazetesi de İngiliz basınında yer alan haberle ilgili Rum polisinin yaptığı açıklamayı gündeme getirdi.

Gazete, söz konusu şahsın naaşının, Güney Kıbrıs’ta yapılan otopsisinin ardından, defnedilmek üzere İngiltere’ye gönderildiğini; buradaki adli tıp uzmanının yaptığı incelemede de şahsın bedeninden kalbinin çıkarıldığını tespit ederek aileye haber verdiğini yazdı.

Gazete, ailenin bu bilgi üzerine şok olduğunu ve kendilerine, otopsi sırasında kalbin çıkarıldığına dair bilgilendirme yapılmadığını söylediklerini kaydetti.

Meselenin İngiltere’de büyük tepkiye yol açtığını belirten gazete, Rum polisinin olayla ilgili açıklama yaparak, ailenin otopsi tamamlanır tamamlanmaz, gereken tetkikler yapılmak üzere hayati organların vücuttan çıkarıldığına dair bilgilendirildiğini kaydettiğini yazdı.

