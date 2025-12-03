Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Çayönü köyünde geçtiğimiz hafta sonu etkili olan hortum zarar yol açarken, Ah-met Güz’e ait evin tavanı tamamen uçtu ve ev büyük hasar aldı.

Maddi zararın 140 bin TL olduğu belirtilirken, Beyarmudu Belediyesi’nin yaptığı yardımın 30 bin TL ile sınırlı kaldığı öğrenildi.

Diyalog muhabirine konuşan Güz, ailesiyle birlikte yaşadığı evin hasar gördüğünü ve zararın boyutunun çok büyük olduğunu belirtti. Güz, tamir için 140 bin lira gerektiğini ancak maddi gücünün olmadığını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Sadece 5 panel parası verdiler

Belediyeden gelen yardımın yetersiz olduğunu vurgulayan Güz, “Sadece 5 panel parası verdiler, benim en az 22 panele ihtiyacım var” ifadelerini kullandı. Güz, evin tamiri için gerekli malzeme masrafının çok yüksek olduğunu ve kendi imkanlarıyla karşılamasının mümkün olmadığını dile getirdi. Geçimlerini hayvancılıkla sağladığını anlatan Güz, eğer hayvanlarını satmak zorunda kalırsa ailesinin geçim kaynağını kaybedeceğini söyledi. Güz, devlet ve belediye yetkililerinden destek beklediğini belirterek, “Bana sadece malzeme parasını karşılasınlar, usta parasını ben bir şekilde karşılarım. Ama malzeme parası 140 bin TL ve ben bunu karşılayamam” dedi. Yaşadığı mağduriyetin büyüklüğüne dikkat çeken Güz, yeterli yardım sağlanmaması durumunda elçilik ve diğer ilgili kurumlara başvuruda bulunabileceğini de ifade etti. Ev ve eklentilerindeki hasarın hızlı bir şekilde giderilmesi gerektiğini belirten Güz, yetkililerden mağduriyetinin giderilmesini talep etti.