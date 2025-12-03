Harita yayınlandı

Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında imzalanan “Münhasır Ekonomik Bölge” (MEB) sınırlandır-ma anlaşması Rum basınında ele alınmaya devam diyor.

Alithia gazetesi “2007 Anlaşmasını Daha Da Kötüleştirdiler ve Zafer Çığlıkları Atıyorlar” baş-lıklı haberinde, Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında imzalanan “Münhasır Ekonomik Böl-ge”(MEB) sınırlandırma anlaşmasına ilişkin Ortadoğu medyasında yer alan haritayı aktardı.

Gazete, sözkonusu haritanın, geçen haftaki yayınlarda da yer verdikleri gibi, “anlaşma netice-sinde önemli bir tavizde bulunulduğuna” dair bilgileri destekler nitelikte olduğunu belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in imzaladığı anlaşmayla, 2007'deki anlaşmaya göre, 5 kilometrekarelik bir deniz alanını Lübnan'a devredildiğinin haritada da görüldüğünü yazan gazete, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ın, ülkesine ait MEB alanını artırma yönün-deki talebinin kabul edildiğini daha önceki yayınlarında da dile getirmişti.

3 kilometrekarelik alan için başlatılan müzakerelerde Lübnan’ın 5 kilometrekarelik alanı almayı başardığını yazan gazete, 2007’de sağlanan anlaşmanın iptal edilmesiyle kalınmadığını, daha da kötüsünün imzalandığını belirtti.

Gazete tüm bunlara karşın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, hükümet yetkilileri ve siyasilerin, içeriğinin ne olduğu konusunda ayrıntı vermeksizin anlaşmayı bir "başarı, zafer" şeklinde yansıtmaya çalışmasına dikkat çekti.

Gazete, geçen pazar gününden beri Hristodulidis'in imza attığı anlaşmayla Güney Kıbrıs’ın 5 kilometrekarelik bir alanı Lübnan’a devredip devretmediği yönündeki sorusuna düne kadar her-hangi bir yanıtın gelmediğine dikkati çekti.

