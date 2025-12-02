Törenle karşılandı

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Güney Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığı süre-cini görüşmek amacıyla dün öğleden sonra adaya geldi. Metsola’yı,Cumhurbaşkanlığı Sara-yı'nda Rum Yönetimi başkanı Nikos Hristodoulides törenle karşıladı.

Rum Hükümet Cözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Metsola’nmın ziyareti konusunda yaptığı paylaşımda, Kıbrıs'ın, dönem başkanlığını devralmasından 30 gün önce, başarılı, güvenilir ve etkili bir başkanlık için kararlılığının ve hazırlığının açık bir teyidi olduğunu söyledi.

Letimbiotis; Kıbrıs’ta gerçekleştirilen toplantının, "Avrupa Parlamentosu ile yakın işbirliği yapma iradesini dile getirme, yasama dosyalarının ve genel olarak Birliğin çalışmalarının ilerle-mesi için fırsat sağladığını belirtti. Letimbiotis, "Kıbrıs dönem başkanlığının örgütsel ve kurum-sal hazırlığı Lefkoşa ve Brüksel'de tamdır" dedi.

Sözcü, Kıbrıs'ın önceliklerinin sunulduğunu belirterek, Ukrayna'nın desteklenmesi, mali çerçe-ve, güvenlik ve savunma, rekabet gücü, genişleme, göç, enerji ve iklim, dünya ticareti ve uygun fiyatlı konut gibi konularda koordinasyon ihtiyacının vurgulandığını kaydetti.