Kritik zirve

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Avrupa Komisyonu Başkanı Roberta Metsola ile görüşmesinde önemli bir düşüncesini dile getirdiği bildirildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı Nisan 2026’da adaya davet edeceğini belirten Hristodulidis “bu davete katılıp katılmama Türkiye’ye kalmıştır” dedi.

Fileleftheros gazetesi “Ankara’ya İki Davet” başlığıyla aktardığı haberinde, Hristodulidis ile Metsola’nın, Güney Kıbrıs’ın gelen ay devralacağı AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nın Kıbrıs sorununda gösterilen çabaları frenlemeyeceğini, aksine güçlendireceğini vurguladıklarını yazdı.

Gazete, Metsola’nın, Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nın Kıbrıs sorunu ve müzakereler için teşvik olacağını; Hristodulidis’in de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı, AB zirve çalışmalarına katılmaları için adaya davet edeceğini söylediğini kaydetti.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı’na bir ay kala, dün akşam Rum Bakanlar Kurulu ile AP siyasi grupları arasında Hristodulidis ile Metsola’nın himayelerinde toplantı yapıldığı belirtildi.

Habere göre Metsola, ortak toplantının ardından basına yaptığı açıklamalarda, “Kıbrıs’ın Avrupa’ya güvenebileceğini” ve Kıbrıs sorununun Avrupa’nın ortak sorunu olduğunu söyledi.

Metsola, “Avrupa Parlamentosu her zaman, tek birleşik egemen Avrupalı devlet ve BM kararları ile AB ilke ve değerlerine dayalı, BM kararları çerçevesinde iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon için sizlerin yanında olacaktır.” dedi.

Gazete, Hristodulidis’in ise açıklamalarında Kıbrıs sorununa değinmediğini, ancak Türkiye’ye yönelik mesajlar verdiğini kaydederek, Türkiye’nin AB’ye aday ülke statüsündeki bir ülke olduğunu; Güney Kıbrıs’ın dönem başkanlığı sürecinde tüm üye ülkeleri temsil edeceğini ve doğal olarak Türkiye’yle ilgili konulara da eğileceklerini söylediğini yazdı.

Konunun ulusal boyutu bulunduğuna da işaret eden Hristodulidis, Erdoğan’ı 23-24 Nisan 2026’da Güney Kıbrıs’ta yapılacak olan gayriresmi Avrupa Konseyi toplantısına davet etti ve Fidan’ı da bu dönemde yapılacak olan gayriresmi AB Dışişleri Bakanları toplantısına davet etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Hristodulidis, bu toplantılara katılıp katılmamanın Türkiye’ye kaldığını söyledi.

Habere göre Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığı süresince iki temel hedef bulunduğunu söylediğini ve bunların, AB’nin stratejik özerkliğinin güçlendirilmesi ile AB’nin, jeostratejik açıdan özel öneme sahip Doğu Akdeniz bölgesiyle daha yakın hale gelmesi olduğunu kaydetti.