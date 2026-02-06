Cinsel saldırı ve şiddet

Güney Kıbrıs’ta Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos ve Lefkoniko (Geçitkale) Belediye Başkanı Pieris Yipsiotis, haklarında yürütülen cezai soruşturmalar sebebiy-le dün açığa alındı.

Politis gazetesinde yer alan habere göre; Rum İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklama-da, iki belediye başkanının görevlerinden uzaklaştırıldıklarını duyurdu.

Gazete, Fedonos hakkında cinsel saldırı, Yipsotis hakkında ise aile içi şiddet konu-lu soruşturma yürütülmesi ve suçlu bulunmaları durumunda cezalarının 3 yıldan faz-la hapis öngörmesi sebebiyle mevcut yasa gereği görevlerinden alındıklarını yazdı.

Bir kadının "Fedonas’ın kendisine 10 yıl önce cinsel saldırıda bulunduğu" yönünde polise ifade vermesi sebebiyle soruşturma kararı alındığını yazan gazete, Yipsiotis’in ise aile içi şiddet konusunda ikinci kez şikayette bulunulduğunu belirtti.

Gazete, belediye başkanlarının görevlerinin başkan yardımcıları tarafından yürütü-leceğini vurguladı.

Fileleftheros gazetesi ise Fedonos’un polis eşliğinde belediye ofisine giderek kişisel eşyalarını aldığını aktardı.

