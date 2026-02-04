Hedef KKTC ekonomisi

Rum Yönetimi’nin, Kuzey Kıbrıs’taki casinolarla rekabeti artırmak ve müşteri çekmek amacıyla Lefkoşa’nın güneyinde ikinci bir casino açma kararı aldığı belirtil-di.

Limasol’da 600 milyon Euro’luk yatırımla faaliyete geçen otel-casino kompleksi-nin beklenen rekabeti sağlayamadığını düşünen Rum makamları, yeni fikirleri gün-deme getirdi.

Fileleftheros gazetesi; Rum Meclisi Ekonomi Komitesi’nde görüşülen “Oyunlar ve Casinolar Denetleme Kurumu” bütçesi sırasında, KKTC ve diğer ülkelerle rekabet edilebilmesi için Güney Lefkoşa’ya bir kumarhane daha açılmasının gündeme geldi-ğini bildirdi.

Oyunlar ve Casinolar Denetleme Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Pieris Huridis, komite toplantısında yaptığı konuşmada, Güney Lefkoşa’da faaliyet gösteren ve şube statüsünde olduğu için kısıtlı alana sahip bir casino bulunduğunu, bu şartlarda KKTC’dekilerle rekabet edilemeyeceğini söyledi.

Huridis, KKTC’de 30 casino olduğunu, önümüzdeki 3 yıl içerisinde yenilerinin açı-lacağını iddia ederek Güney Lefkoşa’daki casinonun büyük olmadığını, bu yüzden KKTC’dekilerin tercih sebebi olabileceğini ifade etti.

Huridis, söz konusu casinonun büyütülmesi gerektiğini altını çizdi. Huridis ayrıca, Güney Kıbrıs’taki casinoların en büyük müşterilerinin İsrail, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kıbrıs’ın her iki kesiminden olduğunu sözlerine ekledi.

