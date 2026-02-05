Çözüme destek

Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) sol grup üyesi 21 milletvekilinin “Çalışma Günleri” toplantısı çerçevesinde Limasol’da bir araya geldikleri belirtildi.

Haravgi gazetesi toplantıya katılan Avrupa Sol Grubu milletvekillerinin, sosyal adalet, konut krizi, Güney Kıbrıs ve Filistin’e vurgu yapılarak, uluslararası hukukun ihlal edilmesi gibi konu-ları ele aldığını yazdı.

Habere göre Avrupa Sol Eşbaşkanı Manon Aubry, basın toplantısı sonrasında yaptığı açıkla-mada, Avrupa solunun, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi çabalarına tam desteğini dile getirdi ve “Kıbrıs’ın, Avrupa’da işgal altında kalan tek bölge olmaya devam ettiğini” savundu.

Aubry ayrıca “Kıbrıslı Türklerin başkanı ve sınırlar” konusundaki önceki söylemlerine atıfta bulunarak, İngilizcenin ana dili olmadığını, “devlet statüsünün tanınmasından değil ateşkes hattı ve Kıbrıs Türk liderden bahsettiğini” söyledi.

Aubry, “Avrupa solunun, Tufan Erhürman’ı başkan (cumhurbaşkanı) olarak tanımadığını, bu-na karşın Erhürman’ın tezlerinin, selefine kıyasla daha ilerici olduğunu” savundu.

Aubry ayrıca adanın yeniden birleşmesi sürecinde ilerleme sağlanması temennisinde de bulun-du.

Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığından da söz eden Aubry, dönem başkanlığının Kıbrıs so-rununun özlü olarak ön plana çıkarılması için fırsatı da teşkil ettiğini ifade etti.

