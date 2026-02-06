Federasyonun gereği

Rum müzakereci Menelaos Menelau, Kıbrıs sorununun alternatif bir çözümü olmadığının herkes tarafından iyi anlaşılması gerektiğini söyledi. Menelau, Kıbrıslı Türklerin yeni bir lider seçmesi sonrası umutların artmasından dolayı Rum tarafının girişimleri sonucunda 20 Kasım ve 11 Aralık tarihlerinde BM çatısı altında iki görüşmenin gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Menelau 11 Aralık tarihli görüşmede “iki toplumlu, iki kesimli federasyon çözümüyle doğrudan bağlantılı siyasi eşitliğe atıfta bulunulmasının Kıbrıs Türk tarafının iki devletli çözüm tezinden dönüş sinyalleri verdiğini” söyledi. Mene-lau, Kıbrıs Türk tarafının "çözüm temelini" doğrulamasa da "siyasi eşitliği" doğrulanmasının doğru yönde atılmış bir adım olduğu iddia etti.

Menelau, “Kıbrıs Türk tarafının çözüm temelini doğrulamamasının sebeple-rinin hâlâ iki devletli çözümü savunan Türkiye’de aranması gerektiğini” öne sürdü.

Kıbrıs Türk tarafının önerilerinin kendileri için “evlilik öncesi boşanma pro-tokolü” anlamına geldiğini ifade eden Menelau; “ihtiyacımız olan şey tüm uz-laşıları bütünüyle doğrulamamızdır” iddiasında bulundu.

Konuşmasında Kıbrıs Rum tarafının 5 önerisine de değinen Menelau, Kıbrıs Rum tarafının çözüm için çalışmaya devam edeceği yineledi

