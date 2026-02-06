Tarihleri değiştirdi

Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yaparken muhaceret görevlisine sahte araç sigortası ibraz eden Kıbrıslı Rum K.K. “sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme” suçun-dan yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı yargılanmak üzere 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gön-derilirken, sigorta poliçesinin tarihleriyle oynayarak sahteleme işlemi yaptığı açıklandı.

Gönyeli Karakolu’nda görevli polis memuru; 2 Şubat 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Metehan Sınır Kapısı’nda Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapmak isteyen zanlının, muhaceret işlemleri sırasında görevli memura kullanımında bulunan araç adına düzenlenmiş sigorta poliçesi ibraz ettiğini söyledi.

Polis, yapılan incelemede söz konusu sigorta poliçesinin sahte olduğunun tespit edildiğini ve zanlının da bu evrakın sahte olduğunu bilerek ibraz ettiğini belirtti. Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak aley-hinde” sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme” suçlarından soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru; zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, bu süre içeri-sinde PGM Sahtecilik Şubesinden ve sigorta şirketinden yapılan araştırmada zanlının sigorta poliçesini 27 Ekim-27 Kasım 2025 tarihlerinde aldığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, zanlının belgenin üzerinde-ki tarihleri 27 Ocak-27 Mart olarak değiştirerek, 3 ay süreyle sahtelediğini kaydetti.

Polis memuru; soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Güney Kıbrıs vatandaşı olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.