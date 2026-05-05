Devlet desteği isteniyor

Kıbrıs Rum Otelciler Birliği Genel Direktörü Christos Angelides, yaklaşan yaz sezonu için yapılan tatil rezervasyonlarının şu ana kadar yüzde 25 oranında düştüğünü söyledi.

Angelides'e göre; yaz aylarındaki otel doluluk oranları şu anda yüzde 40 ile 50 arasında değişiyor; bu oran geçen yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 75'ti. Angelides, Temmuz 2025 sonu itibarıyla otel doluluk oranlarının yüzde 95 olduğunu ancak mevcut talebin daha fazla iyimserliği haklı çıkarmadığını belirtti. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın havayollarını öncelik verdikleri destinasyonları yeniden değerlendirmeye ittiğini ekleyen Christos Angelides, Güney Kıbrıs'ın bu destinasyonlar arasında olmayabileceği ve birçok havayolunun zaten seferlerini azalttığı konusunda uyardı.

Angelides şöyle konuştu:

“Rezervasyon seviyesindeki artış, genel bir güven duygusu yaratılması ve son iki aydır yaşanan iptal senaryosunun yazın geri kalanı için tersine çevrilmesi açısından çok yavaş bir hızda gerçekleşiyor. Bu bizi endişelendiriyor. Durumu yakından takip ediyoruz. Bu sektörü ve devlet olarak bunu yönetmek bizim sorumluluğumuz. Binlerce aile ve binlerce profesyonel turizme bağımlı. İşleri korumalıyız. Önemli rakamlardan ve ciddi gelir kaybından bahsediyoruz. Kuzey Avrupa veya Birleşik Krallık'tan kalkan bir uçak Kıbrıs'a günde sadece bir kez uçabilirken, İspanya gibi rakip destinasyonlara talep olması durumunda günde üç defaya kadar uçabiliyor. Elbette, uçuşlar varsa talep de artacaktır.”

Otelciler Birliği Genel Direktörü Christos Angelides, iş kayıplarını önlemek için plana ihtiyaç duyan oteller için öngörülen devlet desteğinin sadece Nisan ayını kapsadığını, ancak bunun uzatılması gerektiğini söyledi.