Güney Kıbrıs’ta yer alan Trodos Dağları, mayıs ayında nadir görülen bir hava olayıyla yeniden kış şartlarına döndü. Bölgede önceki geceden itibaren etkili olan kar yağışı, kısa sürede şiddetini artırarak özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı bildirildi.
Rum Meteoroloji Dairesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle dağlık bölgeler için sarı uyarı yayımladı. Uyarıda özellikle fırtına, kuvvetli rüzgar, yoğun sağanak yağış ve yer yer dolu ihtimaline dikkat çekildi. Yetkililer, ani hava değişimlerinin bölgede görüş mesafesini düşürdüğünü ve ulaşımı olumsuz etkilediğini belirtti.
Yoğun kar yağışı ve yağmurun etkisiyle Trodos’a ulaşımı sağlayan önemli güzergâhlarda da sorunlar yaşandı. Platres–Trodos, Karvuna–Trodos ve Prodromos–Trodos yollarında zeminin kayganlaştığı ve sürüş güvenliğinin azaldığı ifade edildi.
Yetkililer, bölgeye seyahat eden sürücülere dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri, araç farlarını açık tutmaları ve takip mesafesini artırmaları yönünde uyarıda bulundu. Ayrıca zorunlu olmadıkça yüksek kesimlere çıkılmaması gerektiği de vurgulandı.
Kar sürprizi
Trodos Dağları, mayıs ayında nadir görülen bir hava olayıyla yeniden kış şartlarına döndü
Avrupa Ülkesi Güney Kıbrıs’ın Başarılı Turizmini devamlı gündemde tutuyoruz da ‘ KKTC Turizminin rakamlarla ne halde olduğunu niye konuşmuyoruz acaba ! İran Savaşı nedeniyle bu yaz yüzde 25 düşüş yaşayan Avrupa Ülkesi Güney Kıbrıs Savaş sonrası rekor Turizm gelirlerine imza atacağı kesindir ! İran Savaşı öncesi Çöküşler yaşayan KKTC Turizmi Pahalılıktan ve Pislikten girilemeyen Elektriksiz ve Susuz Ülkemizde İran Savaşı sonrası da Turizm olmayacağını gerçekten bilmeyenimiz mi var yani ! KKTCnin Tüm Sektörlerini yitirdiğimiz gibi Turizm Sektörümüzü de yitireceğimiz bir gerçektir ! Gittiği kadar Borçlanacağım diyen batmış KKTC devleti Gelecek günlerimizde Maaşları 13’leri Örtülüleri Ek Mesaileri Nasıl ödeyebilecektir acaba merakla bekleyip göreceğiz !