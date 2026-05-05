Kar sürprizi

Güney Kıbrıs’ta yer alan Trodos Dağları, mayıs ayında nadir görülen bir hava olayıyla yeniden kış şartlarına döndü. Bölgede önceki geceden itibaren etkili olan kar yağışı, kısa sürede şiddetini artırarak özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Rum Meteoroloji Dairesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle dağlık bölgeler için sarı uyarı yayımladı. Uyarıda özellikle fırtına, kuvvetli rüzgar, yoğun sağanak yağış ve yer yer dolu ihtimaline dikkat çekildi. Yetkililer, ani hava değişimlerinin bölgede görüş mesafesini düşürdüğünü ve ulaşımı olumsuz etkilediğini belirtti.

Yoğun kar yağışı ve yağmurun etkisiyle Trodos’a ulaşımı sağlayan önemli güzergâhlarda da sorunlar yaşandı. Platres–Trodos, Karvuna–Trodos ve Prodromos–Trodos yollarında zeminin kayganlaştığı ve sürüş güvenliğinin azaldığı ifade edildi.

Yetkililer, bölgeye seyahat eden sürücülere dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri, araç farlarını açık tutmaları ve takip mesafesini artırmaları yönünde uyarıda bulundu. Ayrıca zorunlu olmadıkça yüksek kesimlere çıkılmaması gerektiği de vurgulandı.

