Bebek yoğun bakımda

Ergün YAHAT

Mormenekşe köyünde mandıralar bölgesinde yaşayan Pakistan uyruklu kadın aniden doğum sancılarının başlaması üzerine evde doğum gerçekleşti.

İddiaya göre doğum sırasında kadının eşi tarafından yapılan müdahale ile göbek bağının yanlış şekilde kesilmesi sonucu yeni doğan bebekte kısa süreli morarma meydana geldi.

Durumun fark edilmesi üzerine aile tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri anne ve bebeğe ilk müdahaleyi yaparak kontrol altına aldı ve ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yeni doğan bebeğin sağlık durumunun yapılacak detaylı tetkiklerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

