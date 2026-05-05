Gizlilik bozuldu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Lübnan konusunda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e gönderdiği 14 Temmuz 2025 tarihli mektup, Rum basını tarafından yayınlandı.

Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in von der Leyen’e yönelik söz konusu mektubunun Rum kesiminin Lübnan’ı Avrupa gündeminin en üst sıralarına koyduğu anlamına geldiğini yazdı.

Rum kesiminin bölge ülkelerinin Avrupa Birliği'yle (AB) ilişkilerinde öncü bir rol talep etmeyi ve kazanmayı başardığını yazan gazete, Hristodulidis’in mektubu ile Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun’un Rum kesimindeki toplantıda yer almasına atıfta bulunarak, Rum kesiminin Lübnan’ı Avrupa gündeminin üst sıralarına koyduğunu ve AB-Lübnan ilişkilerinde merkezi bir kavşak haline geldiğine işaret etti.

Haberde gazetenin mektubun içeriğini ilk kez ifşa ettiği belirtilirken, mektubun Rum kesiminin Lübnan’a yardımcı olmak aynı zamanda AB'yi Lübnan'a daha da yakınlaştırmak için hareket ettiğini gösterdiği de kaydedildi.

Hristodulidis’in von der Leyen’e yönelik mektubunun Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Auon’un 9 Temmuz 2025 tarihinde Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyaretten birkaç gün sonra gönderildiğini de ifade eden gazete, Hristodulidis’in mektupta von der Leyen’e bir talepte bulunduğunu belirtti.

