Mesaj açık

Kıbrıs’ın kuzeyinde büyük bir çoğunluk hala federal çözümden söz ederken, güneyde yapılan son kamuoyu araştırmasında yine olumlu bir sonuç çıkmadı. İki bölgeli, iki toplumlu federasyona destek veren Rumların sayısı yüzde 39’da kalırken, yüzde 29’u “üniter devlet, yüzde 12’si mevcut durum devam etsin, yüzde 9 iki devlet ve yüzde 3’ü “konfederasyon” dedi.

Stratego/IMR şirketinin anketinde Kıbrıslı Rumlara “Yunan savaş uçaklarının ve savaş gemilerinin Kıbrıs’taki varlığını onaylıyor musunuz?” sorusu da soruldu. Katılımcılardan yüzde 79 “onaylıyorum”, yüzde 14 “onaylamıyorum” ve yüzde 7 “bir görüşüm yok” cevabı geldi.

Kıbrıs’ın NATO üyeliğine ise katılımcıların yüzde 52’si “onaylıyorum”, yüzde 35’i “onaylamıyorum” yüzde 13’ü de “görüşüm yok” yanıtını verdi.

“Orta Doğu’daki durum sizi ne kadar endişelendiriyor” sorusuna ise yüzde 45 “çok”, yüzde 33 “oldukça”, yüzde 14 “biraz” ve yüzde 8 “hiç” cevabı verildi.

Rum ordusuna güven azaldı

Rum Milli Muhafız Ordusuna (RMMO) güven 1996’da yüzde 93, güvensizlik yüzde 5 iken 2026’da güven yüzde 41’e düştü, güvensizlik yüzde 52’ye yükseldi.

Kiliseye güven 1996’da yüzde 59, güvensizlik yüzde 38 iken 2026’da güven yüzde 35’e düştü, güvensizlik yüzde 59 oldu.

Polise güven 1996'da yüzde 61, güvensizlik yüzde 35 iken 2026’da güven yüzde 17’ye düştü, güvensizlik yüzde 69’a yükseldi.

Kamu hizmetine güven 1996’da yüzde 63, güvensizlik yüzde 29 iken 2026’da güven yüzde 22’ye düştü, güvensizlik yüzde 72 oldu.

Yargıya güven 1996’da yüzde 80, güvensizlik yüzde 17 iken 2026’da güven yüzde 19’a, güvensizlik yüzde 76’ya yükseldi.

Hükümete güven 1996’da yüzde 61, güvensizlik yüzde 35 iken 2026’da güven yüzde 17’ye düştü, güvensizlik yüzde 79 oldu.

Kurumlara güven krizi

Fileleftheros gazetesi, Rum devlet yayın kuruluşu RİK’in 1996’dan beri yaptığı araştırmaları kaynak göstererek Rum halkı arasında kurumlara güven krizi olduğunu, halkın yüzde 35’inin hiçbir kuruma güvenmediğini, sadece yüzde 2’sinin güven belirttiğini aktardı.

Gazete “1996-2026 döneminde demokrasinin işleyişiyle ilgili memnuniyet” tablosunu da aktardı.

Buna göre; 1996’da yüzde 46 memnuniyet, yüzde 50 memnuniyetsizlik, 1998’de yüzde 53 memnuniyet yüzde 45 memnuniyetsizlik belirtildi.

2001’de yüzde 45 memnuniyet, yüzde 55 memnuniyetsizlik, 2016’da yüzde 32 memnuniyet yüzde 63 memnuniyetsizlik ve yüzde 5 de “demokrasi yok” görüşü ifade edildi.

2018’de yüzde 38 memnuniyet, yüzde 60 memnuniyetsizlik ve yüzde 2 “demokrasi yok”, 2021’de yüzde 22 memnuniyet yüzde 77 memnuniyetsizlik, 2026’da da yüzde 26 memnuniyet yüzde 68 memnuniyetsizlik ve yüzde 5 “demokrasi yok” görüşü ortaya kondu.