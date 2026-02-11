Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) en büyük barajı olan ve yaklaşık 115 milyon metre-küp su tutma kapasitesine sahip olan Kuri Barajı'nın durumu, Güney Kıbrıs’taki su probleminin boyutunu gözler önüne serdi.
Fileleftheros gazetesi ilk sayfasından fotoğraflı şekilde yer verdiği haberinde Kuri Bara-jı'nda 14,001 milyon metreküp (yüzde 12,17) su bulunduğunu kaydetti. Haberde barajın suları-na gömülmüş durumda olan “Agios Nikolaos Kilisesi"nin, harabe halinde olmasına rağmen ta-mamen suyun dışında kaldığı da kaydedildi.
Doluluk yüzde 12
Kuri Barajı'nın durumu, su probleminin boyutunu gözler önüne seriyor
Looks like the South will be purchasing water from the North.