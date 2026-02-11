‘Dünyanın ilgisini çekecek’

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ı Güney Kıbrıs'ı ziyaret etmeye davet etti. Kombos geçmişte Başkan Yardımcı’nın adayı ziyaret ettiğini, bunun en üst düzeydeki ziyaret olarak kay-da geçtiğini ama ABD Başkanı’nın bir ziyareti durumunda en üst düzey ziyaret kategorisine gi-receğinin altını çizdi. Özelliklede ABD’ye fazlasıyla dostane bir yaklaşım sergileyen Güney Kıb-rıs’a gerçekleştirilecek bir ziyaretin bölgesel işlerin nasıl işlediğine yönelik dünyaya bir mesaj taşıyacağını savundu.

Jeopolitik konum nedeniyle adanın sağladığı çıkarları sıralayan Konstantinos Kombos, “Pazarla-ra erişimi kolaylaştırıyoruz ve aynı zamanda bölgedeki ana oyuncularla sahip olduğumuz mü-kemmel ikili ilişkilerden de faydalanıyoruz. Dolayısıyla GKRY mantıklı bir seçim. Birçok soruna olası çözümlerin bir parçasıyız” ifadelerini kullandı.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, “GKRY "tek başına çözüm" değil, ancak "uluslara-rası topluma ve bölgesel istikrarımıza karşı katkıda bulunacak ve görevlerini yerine getirecek bir ülkedir” dedi.

Öte yandan, daha önce üç ABD başkanı GKRY’yi ziyaret etti, ancak hiçbiri görev süreleri bo-yunca adayı ziyaret etmedi. 2021 ile geçen yıl arasında başkanlık yapan Joe Biden, Barack Obama'nın başkan yardımcısı olduğu 2014 yılında adayı ziyaret etmiş ve hem dönemin Rum Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis hem de KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile görüşmüş-tü. Daha önce, 1993-2001 yılları arasında başkanlık yapan Bill Clinton 2012'de adayı ziyaret etmişti, 1977-1981 yılları arasında başkanlık yapan Jimmy Carter ise 2008'de adayı ziyaret etmişti.