‘Jalla’ya ‘yalla’

Rum kesiminin Eurovision Şarkı Yarışması’nda ülkeyi temsil edecek olan “Jalla” adlı şarkı kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Irkçı ELAM Partisi üyeleri, Antigoni Buxton’un seslendirdiği şarkıya sert tepki gösterdi. Şarkının Arap kültürünü yansıttığını savunan ELAM mensupları, eserin derhal geri çekilmesini talep etti. Şarkı adının Yunanca değil Arapça olduğu ileri sürülerek, “Bu şarkı Rumları temsil etmiyor” görüşü dile getirildi. Video klipte büyükannelerin lüks bir aracı yıkadığı sahneler “saçma” olarak nitelendirilirken, şarkı için hakaret içeren yorumlar yapıldı.

Eski Dışişleri Bakanı Erato Kozakou-Marcoullis, eski Avrupa Parlamentosu üyesi Takis Hadjigeorgiou, Kıbrıs Üniversitesi’nden akademisyenler Giorgos Kasinis, Maria Iakovou ve Socrates Stratis, yayıncı Nikos Pattichis ile mimar Minos Polykarpos’un da aralarında bulunduğu bir grup, devlet televizyonu yetkililerine açık mektup yazarak Güney Kıbrıs’ın Eurovision’dan çekilmesini istedi. Açık mektupta, “Jalla” adlı şarkı ve video klibin “şok içinde” izlendiği belirtilerek, katılımın Güney Kıbrıs’ın tarihi, gele-nekleri ve estetik anlayışına hakaret niteliği taşıdığı savunuldu.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2026, 10:05