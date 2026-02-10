‘Buna mecburuz’

Güney Kıbrıs Rum Adalet Bakanı Costas Fitiris, İsrail’in hali hazırda Kuzey Kıbrıs'taki eski Rum mallarını “gasp ettiği” iddiasıyla 5 yıl hapse mahkûm edilen Afik Group CEO'su Simon Aykut için iade talebinde bulunduğunu belirtti. Bakan, “Bu anlaşmaya uymak bizim yükümlülüğü-müzdür” dedi.

Geçen Aralık ayında Adalet Bakanı olarak atanmasından bu yana mahkumların vatandaşlıkları-nın bulunduğu ülkelere nakledilmesi için 15 talebi imzaladığını söyleyen Fitiris, İsrail hükümeti-nin bir seyahat uyarısı yayınladığından bahsetti.

Bu uyarının içeriğinde Güney Kıbrıs sınırları içerisinde inşa edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-yeti’ne (KKTC) ait mülklerin satın alınmaması çağrısı bulunduğunu anlatan Rum Bakan, Ay-kut'un İsrail'e teslim edilmesinin bir zorunluluk olduğunun altını çizdi. Aykut'un cezasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Costas Fitiris, "Yaşı nedeniyle cezasının yarısını çektikten sonra tahliye edilebilir" bilgisini paylaştı.

Simon Aykut’un tutukluluk süresi kapsamında da değerlendirmelerde bulunan Fitiris, tutukluluk süresinin altı ile sekiz ay arasında tartışıldığını ve altı aylık bir hapis cezası ile kamu yararının riske atılmaması gerektiğini savundu.

Ne olmuştu

Simon Aykut, geçen yıl Ekim ayında kendisine yöneltilen toplam 40 suçlamayı kabul ederek beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Hakkında açılan 242 suçlamadan 60'ı "dolandırıcılık amaçlı gay-rimenkul işlemleri", 60'ı çalıntı arazi bulundurma, 62'si kara para aklama ve 60'ı da suç işlemek için komplo kurma ile ilgiliydi.

