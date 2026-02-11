Konut sorunu ele alındı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanı Nikos Hristodulidis, Avrupa Bölgeler Komitesi Başkanı Kata Tüttö ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşme Rum Başkanlık Sarayı’nda yer aldı.

Hristodulidis görüşmede, Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nın üç temel önceli-ğini anlattı ve bunların, Avrupalı vatandaşları Avrupa Birliği'ne (AB) daha çok yakınlaştırmak, Avrupa özerkliğinin daha bağımsız olması için çalışmak ve Orta Doğu’yu AB’ye yaklaştırmak olduğunu söyledi.

Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs'ta AB'ye olan kamuoyu desteğinin yüzde 70'i aştığını, bunun da AB’deki en yüksek oranlardan biri olduğunu vurguladı. Hristodulidis Avrupa özerkliğinin daha bağımsız olmasının sadece savunma ve güvenlik değil, aynı zamanda AB’nin rekabet gücü ve uyum konularını ilgilendirdiğine işaret etti.

Rum lider Hristodulidis, Güney Kıbrıs'ın gizli gündemleri olmayan, dürüst bir arabulucu niteli-ğindeki küçük bir üye devlet olduğunu kaydederek, hedefe vatandaşın her gün karşılaştığı zor-luklara çözüm bularak ulaşılabileceğini belirtti.

Konut sorununu da Avrupa'nın önemli bir sorunu olarak ele alarak, AB’nin uygun fiyatlı konut sorununu çözmeyi amaçlayan girişimlerini memnuniyetle karşıladığını söyleyen Hristodulidis, dönem başkanlığı sırasında, Bölgeler Komitesi ile yakın iş birliği yapmayı dört gözle beklediğini ifade etti.

Avrupa Bölgeler Komitesi Başkanı Kata Tüttö ise; Avrupa'nın vatandaşa yaklaştırılmasında yerel ve bölgesel yönetimlerin hayati rolünü vurguladı. Tüttö, halkın temsilcileri olarak vatandaşın hem memnuniyetini hem de öfkesini doğrudan hissettiklerini kaydederek, Avrupa'nın vatandaş-lara yönelik yaklaşımının, Brüksel'de yüksek bir kale inşa etmek değil, özellikle hızlı teknolojik değişim ve artan dezenformasyon çağında, insanların acılarını anlayanları görmelerini ve onlarla temas kurmalarını sağlamakla ilgili olduğunu da belirtti.

