ELAM federasyona karşı

Rum siyasi partilerinin büyük bir çoğunluğu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in adaya yapacağı ziyaretin olumlu sonuçlar vermesini bekliyor. Siyasi partiler arasında sadece faşist ELAM partisinin olumsuz bir tavır içinde olduğu ve federasyona karşı çıktığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre; Rum Meclis Başkanı ve DİSİ lideri Annita Dimitriu, müzakere çerçevesinin ve kazanımlarının korunmasının önemine dikkat çektiği açıklamasında, Guterres’in ziyaretine değinirken “Çok önemli zamanlar. DİSİ gereken yerde destek olacak.” dedi. Gazetecilerin iyimser mi kötümser mi olduğunu sormasına karşılık, “Genel Sekreter’in ziyaret edecek olması çok önemli. Bu nedenle istediğimiz sonucu almayı umuyoruz.” ifadesini kullandı.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu “Kıbrıs sorununda elde edilen yakınlaşmaların korunması gerektiğini” söyledi. Müzakerelerin yeniden başlama perspektifinde temkinli görünen Stefanu “Şu ana kadarki veriler iyimserlik derecesini belirleyemez.” ifadesini kullandı. Kıbrıs sorununun önemli başlık ve yönlerinde çok ve önemli yakınlaşmalar olduğunu” belirten Stefanu, “Çok önemli. Dolayısıyla, Genel Sekreter’in son bir mil olarak gördüğü ve Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması için geri dönüşü olmayan yol gördüğü noktadan yeniden başlamak için elde edilen yakınlaşmaları korumamız önemli.” dedi.

ELAM Başkanı Hristos Hristu, partisinin iki bölgeli iki toplumlu federasyona “Kıbrıs Helenizm’inin var oluşunu” güvenceye almadığı için karşı olduğunu söyledi. “BM Genel Sekreteri’nin, Ada’ya gelişi ile Türkiye’nin “Yeşil Hat ihlalleri, doğal gaz boru hattı kurulumuna yönelik deniz araştırmaları için NAVTEX ilan etmesi gibi eylemlerini kınaması gerektiğini” iddia etti.

DİKO Başkanı Nikolas Papadouplos, Genel Sekereter’in Ada’daki temaslarının “ Kıbrıs müzakerelerinin uzlaşılmış ve BM kararlarının belirlediği çerçevede yeniden başlaması genişletilmiş uluslararası konferans düzenlenmesi şartlarını oluşturması ümidini” dile getirdi.

ALMA Başkanı Odiseas Mihailidis ise “Genel Sekreter’in Ada’yı ziyareti ve AB’nin Kıbrıs özel temsilcisi ataması ile var olan hareketliliği” kutladı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e destek belirtti.

