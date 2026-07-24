‘Kimse alıp kaçamaz’

Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu, “Vatanın bölünemeyeceğini, satılamayacağını ve onu alıp kaçmak için bir yol olmadığını” söyledi.

Haravgi gazetesinin haberine göre Yoannu, Yunan Askeri Mezarlığı’nda düzenlenen anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, trajik 1974 yılının üzerinden geçen 52 yılda yaraların hala kapanmadığını, acının ruhlarına işlediğini ve vatan uğruna hayatını kaybedenlere karşı sorumluluklarının tartışılmaz olduğunu kaydetti.

Yoannu, savaşta ölen yaşı genç askerlerin birçoğunun silahsız ve tecrübesiz olduğunu, düşmanın sayısal üstünlüğünü hesaba katmadan ellerinden geleni yaptığını söyledi.

Habere göre Yoannu, “İşgal Altındaki Belediyeler Komitesi”nin savaşta yerlerinden edilenleri temsil ettiğini ve bu kişiler var olmaya devam ettikçe, geri dönme düşünün canlı kalacağını dile getirdi.

Yoannu ayrıca, herkesin birlik içinde, kararlılıkla ve akıllıca hareket etmesi gerektiğine işaret ederek, savaşta hayatını kaybedenlerin yalnızca sözlerle değil eylemlerle de anılması gerektiğini kaydetti.