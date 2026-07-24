‘Hayati önemi var’

Rum Enerji Bakanı Michael Damianos, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kıbrıs çevresindeki bölgedeki enerji üretimine ilgi göstermesinden "memnuniyet duyduğunu" söyledi .

Bir Amerikan kanalının sorularını yanıtlayan Damianos "Başkan Trump'ın bu konudaki ilgisinin hayati önem taşıdığına inanıyorum ve bence bu yönde adımlar atılmış durumda. Bu yönetimle çalışabildiğimiz için çok mutluyuz. Dürüst olmak gerekirse, Başkan Trump bizim yapmaya çalıştıklarımızla ilgili olarak burada olmasaydı, işler farklı olabilirdi" dedi.

Kıbrıs Rum hükümetinin "ABD'nin bölgedeki müdahalesini bölgenin enerji güvenliği için temel bir unsur olarak gördüğünü" belirten Rum Bakan, geçtiğimiz ay ABD'ye giderek önemli görüşmeler yaptığını söyledi.

Rum Bakan şöyle devam etti:,

"ABD bize güvenebilir. Biz bir AB ülkesiyiz, küçük bir ülkeyiz, bölgede demokratik bir ülkeyiz ve ortaklarımızın çıkarlarını destekleyebiliriz. Bu ilişkiyi daha da ilerletmekten mutluluk duyuyoruz. Hem bölgede hem de küresel ölçekte ortaklarımızla uyum içinde olmak son derece önemli . Bölgeye gelince, 3+1 ortaklığı son derece önemli çünkü İsrail, hem enerji hem de diğer her konuda bizim için son derece önemli bir ortak. Bu konuda, çok yakınız ve çok güçlü bağlarımız vardır.”

