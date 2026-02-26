ETA uygulaması yenilendi

Londra'daki Kıbrıs Yüksek Komiserliği'nin yaptığı açıklamaya göre, 25 Şubat Çarşamba gününden itibaren hem İngiliz hem de Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerin Birleşik Krallık'a giriş yaparken geçerli bir İngiliz pasaportu kullanmaları gerekecek.

Elektronik Seyahat İzni (ETA) sistemi, İngiltere'ye vizesiz giriş yapabilen tüm ziyaretçilerin 16 sterlin karşılığında internet üzerinden seyahat öncesi izin almalarını gerektirmektedir. Bu uygulamanın hayata geçirilmesi, yetkililerin çifte vatandaşlar için kuralları netleştirmesine yol açtı. Birleşik Krallık hükümeti çifte vatandaşlığa izin veriyor, ancak yetkililer Britanya'ya yapılacak her türlü seyahatin Birleşik Krallık pasaportuyla yapılması gerektiğini vurguluyor.

İngiliz İçişleri Bakanlığı sözcüsü, daha önce sınırlı uygulama nedeniyle çifte vatandaşların İngiliz olmayan pasaportlarla ülkeye giriş yapabildiklerini ancak bunun artık teknik olarak mümkün olmadığını açıkladı. İngiliz vatandaşı olmayan bir pasaportla ETA başvurusunda bulunanlar, kendilerini İngiliz vatandaşı olarak beyan ederlerse başvurularına devam edemezler ve uyruğu yanlış beyan etmek suç teşkil eder. İngiliz pasaportuna alternatif olarak alınabilecek tek belge, İngiltere'de ikamet hakkını teyit eden ve ETA gerektirmeyen bir oturma izni belgesidir. Bu sertifika her yeni pasaportla birlikte yenilenmelidir ve maliyeti 589 sterlindir.

Avam Kamarası Kütüphanesi, bu şartın pasaportların biyometrik veriler içermesi ve hak sahipliği belgelerinin bunlarla bağlantılı olması nedeniyle sahtecilik ve güvenlik endişelerini yansıttığını belirtti. Yetkililer, geçerli bir İngiliz pasaportu olmadan seyahat eden çifte vatandaşların, vatandaşlıklarını kanıtlamaları sırasında sınırda gecikmelerle karşılaşabilecekleri konusunda uyardı.

