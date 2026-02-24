İki motosiklet çarpıştı

Güney Lefkoşa'da meydana gelen bir trafik kazasında 25 yaşında bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Pallouriotissa'lı, Christos Tsamis Tsangaris akşam saat 7 Larnakos Caddesi'nde 19 yaşındaki bir gencin kullandığı başka bir motosikletle çarpışması sonucu hayatını kaybetti.

Polisin açıklamasına göre; her iki motosiklet de çarpışmanın etkisiyle devrildi, 25 yaşındaki sürücünün motosikleti ise daha sonra park halindeki bir araca çarptı.

Her iki motosikletçi de Güney Lefkoşa Genel Hastanesi’ne götürüldü ve doktorlar 25 yaşındaki gencin öldüğünü açıkladı.

19 yaşındaki genç ilk yardım aldıktan sonra taburcu edildi.

Polis, genç sürücünün alkol ve uyuşturucu testlerinden geçtiğini ve sonuçların negatif çıktığını belirtti. Daha sonra hakkında tutuklama emri çıkarıldı ve soruşturmayı kolaylaştırmak amacıyla gözaltına alındı.

