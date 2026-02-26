Hükümet hızlı davrandı

Rum Hükümeti, şap hastalığının hızla yayılması sonucu etkilenen yaklaşık 13 bin hayvanın itlaf edilmesi nedeniyle üreticilere yaklaşık 4,5 milyon Euro tazminat ödeneceğini açıkladı.

Şu ana kadar Livadia, Oroklini, Troulloi ve Aradippou'daki 11 hayvancılık işletmesinde enfeksiyon tespit edildi ve bu durum, daha fazla bulaşmayı önlemek amacıyla hayvanların itlaf edilmesine yol açtı. Avrupa Komisyonu, önümüzdeki günlerde 529 bin doz aşının daha geleceğini ve bu miktarın, Çarşamba günü kuzeyden teslim edilmesi beklenen ilk 10 bin dozluk partiye ek olarak geleceğini doğruladı . AB Veteriner Hızlı Müdahale Ekibi (Euvet) uzmanları, aşılama stratejisi konusunda danışmanlık yapıyor ve yerel hizmetlere destek veriyor.

Üreticiler; geçim kaynaklarının günler içinde tamamen yok olduğunu belirtirken, tazminat paketi hayvanların piyasa değerini ve yem ve süt de dahil olmak üzere ilgili kayıpları karşılamayı amaçlıyor. Veterinerlik hizmetleri, salgınların sürekli epidemiyolojik inceleme altında olduğunu ve virüsün çiftliklere nasıl girdiğinin ve çiftlikler arasında nasıl yayıldığının izlenmesine odaklanıldığını belirtti.

28 Ocak'ta Yeşil Hat boyunca üç kilometrelik bir yarıçap içinde gerçekleştirilen laboratuvar testlerinde, hükümet kontrolündeki bölgelerde bulunan 130 çiftlik incelendi ve tüm sonuçlar negatif çıktı. O aşamada kuzeyde ek vaka olmaması üzerine, geçiş noktalarındaki dezenfeksiyon önlemleri kaldırıldı. Veteriner hizmetleri ise, hayvancılık birimlerinin denetimlerinin devam ettiğini ve çiftçilerin sıkı biyolojik güvenlik önlemlerini uygulama yükümlülüğünün sürdüğünü, bu önlemlerin sınır geçişlerindeki kontrollerin gevşetilmesine rağmen sürdürüldüğünü vurguladı.

Polis, vakaların gizlenip gizlenmediği veya geç bildirilip bildirilmediği konusunda soruşturmalara yardımcı oluyor; yetkililer, bildirimdeki gecikmelerin virüsün yayılması için kritik bir zaman sağladığını savunuyor. İlk teyit edilen vaka 20 Şubat'ta Livadia'daki bir sığır çiftliğinde tespit edildi, ancak yetkililer virüsün Oroklini'nin bazı bölgelerinde en az iki hafta öncesinden beri mevcut olduğuna inanıyor. Troulloi'deki hayvan çiftliklerine giden yollar, şap hastalığı virüsünün yayılmasını önlemek için sıkı biyolojik güvenlik önlemleri alan çiftlikler nedeniyle kapatıldı.

