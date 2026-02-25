İlk parti teslim edildi

Güney Kıbrıs, şap hastalığıyla mücadele ederken, Kuzey Kıbrıs’tan aşı desteği sağlandı. Güneye gönderilmesi planlanan toplam 20 bin doz aşıdan 10 bin dozunun teslim edildiği, kalan kısmın da yakında gönderileceği belirtildi.

Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, güneye gönderilmesi planlanan 20 bin doz aşının iki parti halinde teslim edileceğini söyledi.

Çavuş, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na (BRT) verdiği demeçte, Aralık ayında Gazimağusa ile Trikomo arasındaki Ayios Sergios köyünde bir salgın tespit edildiğinden beri Rum yetkililerini hastalık konusunda uyardığını ve o dönemde hastalığın Güney Kıbrıs’a yayılmış olabileceği konusunda "ciddi endişelerini" paylaştığını söyledi.

Hüseyin Çavuş, "Uzun süre aldığımız yanıt 'ülkemizde hiçbir vaka yok ' oldu" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ise şap hastalığı ile ilgili aşıların Başbakan’ın Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı’na verdiği talimatla Güney Kıbrıs’a gönderildiğini ve sınırda hastalıkla ilgili önlemler alınması için adım atıldığını dile getirdi.

Ortak sorun

Bu arada Güney Kıbrıs Rum yönetimi Başkanı Nikos Hristodulides’le yaptığı görüşmenin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da aşı konusuna değindi.

Güney Kıbrıs’ta görülen şap hastalığına karşı talep edilen 20 bin doz aşı konusunun görüşmede gündeme gelip gelmediği sorulan Erhürman, talebin kendilerine görüşmeden bir gün önce ulaştığını belirtti.

Erhürman, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı ile gerekli temasların kurulduğunu belirtti.

Erhürman, şap hastalığının adanın ortak sorunu olduğuna dikkat çekti.



Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2026, 10:17