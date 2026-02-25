‘İşgale karşıyız’

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, ‘işgal yaşamış ve topraklarının bir kısmının işgali altında yaşamaya devam eden bir ülke olarak’ Ukrayna'nın yanında olduklarını söyledi.

Kombos, AB'nin son dört yılda çok şey yaptığını ve hem müzakereler bağlamında hem de ülkeye destek verme açısından daha da fazlasını yapabileceğini belirtti.

Kıbrıs'ın AB dönem başkanlığının, şu anda görüşülmekte olan "iddialı ve güçlü" 20’nci yaptırım paketi konusunda bir anlaşmaya varılması için çabaları sürdüreceğine dair güvence verdi.

AB bakanları Ortadoğu konusunda İran ve Suriye'deki gelişmelere odaklandı. Kombos, İran konusunda diplomatik çabaların sürdürülmesinin gerekli olduğunu belirterek, askeri gerilimin tırmanması durumunda bölgedeki istikrar için ciddi sonuçlar doğabileceğine dikkat çekti.

Suriye ile ilgili olarak Kombos, durumun hâlâ belirsizliğini koruduğunu vurguladı. Ateşkesin ve varılan anlaşmaların tam olarak uygulanması gerektiğini belirten Kombos, AB'nin ülke ile ilgili gelişmelerdeki katılımını sürdürmesinin gerekli olduğunu da sözlerine ekledi.

